Crotone, raffica di controlli interforze nel centro storico

in azione per la legalità

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, è stata condotta un’importante operazione interforze nel centro storico cittadino. L’operazione – riferisce una nota – è stata effettuata a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Crotone, Franca Ferraro in conformità alla riunione tecnica tenutasi in Questura e presieduta dal Questore, Autorità tecnica Provinciale di Pubblica Sicurezza. L’attività, coordinata da un Funzionario di Polizia, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, i quali hanno effettuato dei controlli presso le strutture ricettive presenti nell’area del centro storico, verificandone il rispetto delle normative di settore, hanno verificato la regolarità dei contratti di locazione delle abitazioni private e hanno effettuato controlli nei confronti degli extracomunitari domiciliati e dimoranti in zona, verificandone la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Nell’ambito dell’operazione, un primo controllo ha interessato un’abitazione sita nel centro storico all’interno della quale sono stati identificati quattro soggetti ivi residenti e sprovvisti del relativo contratto di locazione. Dagli accertamenti documentali, è emerso che l’immobile è occupato a fronte del pagamento di un canone mensile, pari a 350,00 euro, corrisposto “in nero”, in violazione della normativa vigente in materia di locazioni e obblighi fiscali. Pertanto, personale della Guardia di Finanza ha proceduto all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria al fine di avviare i dovuti accertamenti e per le determinazioni di competenza. Successivamente, personale della Polizia Locale ha effettuato un controllo presso una seconda abitazione, sita nel centro storico, all’interno della quale sono state identificate quattro persone, tre donne e un uomo, che non risultavano residenti nell’immobile e anch’essi sprovvisti di regolare contratto di locazione. Dalle verifiche catastali è, inoltre, emerso che l’immobile, registrato come magazzino e locale adibito a deposito, era utilizzato invece come abitazione in assenza del cambio di destinazione d’uso, in violazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Nel corso del medesimo servizio, è stato effettuato un controllo anche presso un’affittacamere, all’interno del quale è stata accertata la presenza di un nucleo familiare composto da tre persone che vive stabilmente nell’immobile, sprovvisti di contratto d’affitto. Inoltre, è emerso che l’immobile presentava una sopraelevazione al quarto piano, presumibilmente realizzata in assenza dei necessari titoli abilitativi. Alla luce delle irregolarità riscontrate, verrà inoltrata apposita nota all’Ufficio Urbanistico del Comune competente al fine di effettuare ulteriori accertamenti e adottare i provvedimenti di competenza. Contestualmente, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha identificato 41 extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. I controlli hanno riguardato ulteriori abitazioni site nel centro storico nel corso dei quali è stata acquisita la necessaria documentazione che sarà oggetto di verifica da parte delle autorità competenti per accertare possibili irregolarità, tra cui ipotesi di sub-affitto e cessione di fabbricati ad extracomunitari in assenza delle previste comunicazioni contrattuali al fine di evadere le imposte.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato