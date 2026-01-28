Inclusione scolastica, Occhiuto: «Riconosciamo il valore degli assistenti»

il disegno di legge

ROMA «Il disegno di legge sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nasce da una verità semplice: nessuno può imparare da solo quando la difficoltà diventa un muro. Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono presenza quotidiana che rende quel muro attraversabile. Sono spesso una presenza che non si fa neanche notare. Riconoscerli significa dare valore a quei gesti silenziosi che cambiano una giornata e a volte una vita intera. Significa dire che la scuola non è fatta solo di programmi, ma anche di relazioni umane. E che lo Stato sceglie di accompagnare chi è più fragile con discrezione, continuità e responsabilità». Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, relatore del ddl sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

