Inclusione scolastica, Occhiuto: «Riconosciamo il valore degli assistenti»
In Aula il senatore di Forza Italia presenta il ddl per gli studenti con disabilità
ROMA «Il disegno di legge sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nasce da una verità semplice: nessuno può imparare da solo quando la difficoltà diventa un muro. Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono presenza quotidiana che rende quel muro attraversabile. Sono spesso una presenza che non si fa neanche notare. Riconoscerli significa dare valore a quei gesti silenziosi che cambiano una giornata e a volte una vita intera. Significa dire che la scuola non è fatta solo di programmi, ma anche di relazioni umane. E che lo Stato sceglie di accompagnare chi è più fragile con discrezione, continuità e responsabilità». Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, relatore del ddl sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
