Confagricoltura, Statti: «Librandi, orgoglio della Calabria a Milano Cortina 2026»

sul podio delle Olimpiadi

LAMEZIA TERME Confagricoltura Calabria si congratula con le Cantine Librandi, scelte per rappresentare la Calabria a Milano Cortina 2026 nell’ambito del progetto “Musa” di Casa Italia. In questo contesto internazionale, il vino italiano si conferma ambasciatore del Made in Italy, capace di raccontare territori, storie e competenze, superando la sola dimensione della degustazione per diventare strumento di diplomazia culturale e simbolo di autenticità, identità e del saper fare italiano.

La selezione delle etichette valorizza denominazioni e vitigni autoctoni, rappresentando l’intero panorama vitivinicolo nazionale e la ricchezza della biodiversità italiana. «La partecipazione delle Cantine Librandi – sottolinea Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria – testimonia la qualità e l’eccellenza della viticoltura calabrese, portando il territorio e la sua tradizione enologica davanti a un pubblico internazionale, in perfetta sintonia con il patrimonio culturale e gastronomico italiano riconosciuto dall’Unesco».

