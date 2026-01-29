Skip to main content

sul podio delle Olimpiadi

Confagricoltura, Statti: «Librandi, orgoglio della Calabria a Milano Cortina 2026»

Selezionate per il “Musa” di Casa Italia, le Cantine Librandi raccontano il patrimonio enologico calabrese davanti al mondo

Pubblicato il: 29/01/2026 – 9:14
LAMEZIA TERME Confagricoltura Calabria si congratula con le Cantine Librandi, scelte per rappresentare la Calabria a Milano Cortina 2026 nell’ambito del progetto “Musa” di Casa Italia. In questo contesto internazionale, il vino italiano si conferma ambasciatore del Made in Italy, capace di raccontare territori, storie e competenze, superando la sola dimensione della degustazione per diventare strumento di diplomazia culturale e simbolo di autenticità, identità e del saper fare italiano.
La selezione delle etichette valorizza denominazioni e vitigni autoctoni, rappresentando l’intero panorama vitivinicolo nazionale e la ricchezza della biodiversità italiana. «La partecipazione delle Cantine Librandi – sottolinea Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria – testimonia la qualità e l’eccellenza della viticoltura calabrese, portando il territorio e la sua tradizione enologica davanti a un pubblico internazionale, in perfetta sintonia con il patrimonio culturale e gastronomico italiano riconosciuto dall’Unesco».

