Confagricoltura, Statti: «Librandi, orgoglio della Calabria a Milano Cortina 2026»
Selezionate per il “Musa” di Casa Italia, le Cantine Librandi raccontano il patrimonio enologico calabrese davanti al mondo
LAMEZIA TERME Confagricoltura Calabria si congratula con le Cantine Librandi, scelte per rappresentare la Calabria a Milano Cortina 2026 nell’ambito del progetto “Musa” di Casa Italia. In questo contesto internazionale, il vino italiano si conferma ambasciatore del Made in Italy, capace di raccontare territori, storie e competenze, superando la sola dimensione della degustazione per diventare strumento di diplomazia culturale e simbolo di autenticità, identità e del saper fare italiano.
La selezione delle etichette valorizza denominazioni e vitigni autoctoni, rappresentando l’intero panorama vitivinicolo nazionale e la ricchezza della biodiversità italiana. «La partecipazione delle Cantine Librandi – sottolinea Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria – testimonia la qualità e l’eccellenza della viticoltura calabrese, portando il territorio e la sua tradizione enologica davanti a un pubblico internazionale, in perfetta sintonia con il patrimonio culturale e gastronomico italiano riconosciuto dall’Unesco».
