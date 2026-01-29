Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:38
traffico in tilt

Incidente in autostrada tra Cosenza e Rogliano, decine di tir in coda

Coinvolto un mezzo pesante. Allo stato la polizia stradale sta garantendo il transito per le sole autovetture

Pubblicato il: 29/01/2026 – 15:52
COSENZA A causa di un incidente verificatosi all’uscita di una galleria, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza, in direzione Nord, code chilometriche e forti disagi alla viabilità si stanno registrando lungo l’Autostrada del Mediterraneo. Ad essere coinvolto nel sinistro, presumibilmente determinato dalla pioggia e dalle difficili condizioni meteo che imperversano sulla zona, un Tir che ha di fatto ostruito l’intera carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 per i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e per i primi rilievi. Allo stato la polizia stradale sta garantendo il transito per le sole autovetture, mentre sono decine gli autoarticolati incolonnati in attesa della rimozione del mezzo pesante.

