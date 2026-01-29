Incidente in autostrada tra Cosenza e Rogliano, decine di tir in coda

traffico in tilt

COSENZA A causa di un incidente verificatosi all’uscita di una galleria, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza, in direzione Nord, code chilometriche e forti disagi alla viabilità si stanno registrando lungo l’Autostrada del Mediterraneo. Ad essere coinvolto nel sinistro, presumibilmente determinato dalla pioggia e dalle difficili condizioni meteo che imperversano sulla zona, un Tir che ha di fatto ostruito l’intera carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 per i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e per i primi rilievi. Allo stato la polizia stradale sta garantendo il transito per le sole autovetture, mentre sono decine gli autoarticolati incolonnati in attesa della rimozione del mezzo pesante.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato