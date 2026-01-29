Si legge in: 1 minuto
la violenza delle onde
Mareggiate a Fuscaldo, chiuso il lungomare “San Francesco di Paola” – FOTO
Il provvedimento prevede il divieto di transito sia per i veicoli che per i pedoni
Pubblicato il: 29/01/2026 – 11:49
FUSCALDO Le forti mareggiate che nelle ultime ore stanno colpendo il litorale di Fuscaldo, nel Cosentino, hanno spinto l’Amministrazione comunale a correre ai ripari. Per motivi precauzionali è stata disposta l’interdizione totale del lungomare “San Francesco di Paola”.
Il provvedimento, comunicato ufficialmente tramite i canali social dell’Ente, prevede il divieto di transito sia per i veicoli che per i pedoni. La decisione si è resa necessaria a causa della violenza delle onde, che continuano a imperversare sulla costa, rendendo pericolosa la circolazione nell’area più esposta.
