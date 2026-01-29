Nuovo furto a Cosenza: colpita una libreria per bambini

il grave episodio

COSENZA Un’altra libreria finisce nel mirino dei ladri a Cosenza, a pochi giorni di distanza dall’ultimo episodio. Questa volta a essere colpita è stata la libreria per bambini “Raccontami”, in viale Cosmai, punto di riferimento per famiglie e piccoli lettori.

La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi, al momento dell’apertura. A raccontare quanto accaduto sono state le stesse proprietarie attraverso i loro profili social, accompagnando il messaggio con una foto della cassa vuota. «Oggi pomeriggio – scrivono – abbiamo aperto, come di consueto, alle 16, e questa è la sorpresa che abbiamo trovato. Cassa vuota. Hanno derubato una libreria. Una libreria per bambini». Oltre al danno economico, limitato all’incasso di alcuni giorni, resta soprattutto lo spavento e l’amarezza per un gesto che colpisce un luogo dedicato alla cultura e all’infanzia.

«A parte lo spavento e la perdita dell’incasso di questi giorni, resta una grande amarezza e delusione», spiegano ancora le titolari. A causa dell’accaduto, le proprietarie hanno deciso di annullare l’evento in programma per la giornata di domani. «Pertanto, annulliamo l’evento di domani (siamo ancora un po’ provate) che verrà recuperato a breve», precisano, aggiungendo però un messaggio di fiducia: «Rimaniamo, comunque, aperte, ad accogliervi con il sorriso, speranzose che questo mondo possa ancora migliorare».

Lo scorso 17 gennaio era stata la libreria Ubik, in via XXIV Maggio, a subire il furto dell’incasso della giornata. I titolari avevano sporto denuncia. (f.v.)

