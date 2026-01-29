Ritrovata Marisa Molinaro: sta bene la 44enne di Paola scomparsa a Roma

il lieto fine

ROMA È stata ritrovata Marisa Molinaro, la donna di 44 anni originaria del Cosentino e scomparsa dallo scorso 17 gennaio. Quel giorno era partita da Paola in direzione Roma, dove però erano erano state perse le tracce e non si riusciva a raggiungerla telefonicamente. L’appello è stato rilanciato anche dal programma “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli, con un appello dei familiari rivolto a Marisa sperando in un allontanamento volontario. Successivamente, il suo telefono era stato rinvenuto su una metro di Roma, recuperato da un uomo che aveva risposto alle chiamate. Oggi il lieto fine: Marisa Molinaro è stata ritrovata nella capitale grazie alle segnalazioni sopraggiunte e soccorsa dalla Polizia Locale. (redazione@corrierecal.it)

