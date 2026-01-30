Casa Riformista approda a Reggio Calabria e rafforza il centrosinistra

Verso le comunali

COSENZA La presentazione di Casa Riformista – Italia Viva a Reggio Calabria segna un passaggio importante nel campo progressista cittadino, in un momento in cui il confronto all’interno del centrosinistra resta rallentato e il percorso verso le prossime elezioni comunali appare ancora incerto.

L’iniziativa si è svolta all’Hotel Excelsior con la partecipazione dei vertici nazionali e regionali del partito: il vicepresidente nazionale Davide Faraone, la senatrice Dafne Musolino e la coordinatrice regionale e consigliera Filomena Greco. Presenti anche i consiglieri comunali Filippo Quartuccio, capogruppo, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani, insieme a Giovanni Muraca, ex consigliere regionale.

C’è anche il consigliere comunale Giovanni Latella. Il gruppo, attivo in Consiglio comunale e presente da circa un anno e mezzo come Rinascita Comune, entra ufficialmente in Casa Riformista. Dopo mesi di confronto e dialogo iniziati lo scorso novembre, questa scelta rafforza un percorso già consolidato sul territorio, caratterizzato da una presenza costante e da una chiara visione politica.

Quartuccio: «Fare politica concreta per Reggio»

Il capogruppo Filippo Quartuccio ha delineato la linea del nuovo gruppo, sottolineando il lavoro fatto e l’obiettivo futuro: «Il percorso verso Casa Riformista è iniziato a novembre, ma il nostro cammino come Rinascita Comune è cominciato già dentro il Consiglio comunale un anno e mezzo fa. Abbiamo costruito rapporti, delegazioni e una visione metropolitana, lavorando costantemente per la città». Quartuccio ha ribadito l’approccio costruttivo e concreto del gruppo: «Siamo aperti a ogni confronto positivo, perché il dialogo è la nostra forza. Numericamente, siamo il primo partito della maggioranza all’interno del Consiglio comunale, e questo ci conferisce un ruolo concreto e attivo nella costruzione della coalizione di centrosinistra. Non siamo spettatori, ma protagonisti: la nostra voce e il nostro contributo sono determinanti anche nella scelta del candidato a sindaco della coalizione».



Sera coordinatore provinciale e Bongani costruttivo

La coordinatrice regionale Filomena Greco nel corso della conferenza stampa ha annunciato la nomina di Giuseppe Francesco Sera a coordinatore provinciale, ruolo che gli consentirà di sedere al tavolo del centrosinistra per definire il candidato sindaco. Sera ha sottolineato l’approccio pratico del gruppo:

«Entro in un progetto dove si fa politica senza urlare o fare slogan. Qui contano i fatti, il lavoro e la capacità di risolvere i problemi reali della città. Ho aderito ad una carta dei valori, che mette al centro la persona, il coraggio delle scelte per il convivere civile». Anche Santo Bongani ha ribadito la linea coerente e responsabile: «Sono entusiasta di entrare nella Casa Rifornista. Reggio ha bisogno di una politica di esperienza e responsabilità, capace di guardare al futuro».

Musolino e Faraone: «Una casa di valori progressisti»

A chiudere l’incontro sono intervenuti la senatrice Dafne Musolino e il vicepresidente nazionale Davide Faraone, sottolineando la visione e i valori alla base del progetto: «Casa Riformista è una casa di valori progressisti e liberali, nata per chi crede in una politica concreta, responsabile e radicata nei territori, lontana dalla propaganda e vicina ai cittadini. La nostra forza la mettiamo al servizio della coalizione per fermare gli appetiti del centrodestra, che vorrebbe governare la città. Dobbiamo fermarli per dare un segnale forte al Governo Meloni che è un governo anti meridionale». «Il lavoro inizia da oggi – ha concluso Faraone – per rafforzare Casa riformista e vincere le elezioni comunali di primavera». (redazione@corrierecal.it)

