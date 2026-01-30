Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

l’opera

Nuova SS106, aggiudicati due lotti della Sibari-Co-Ro: lavori da 1,2 miliardi di euro

Anas ha pubblicato l’aggiudicazione in Gazzetta Ufficiale. Coinvolte Webuild e il Consorzio Eteria. Per il Terzo Megalotto investimento da oltre 5 miliardi

Pubblicato il: 30/01/2026 – 15:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuova SS106, aggiudicati due lotti della Sibari-Co-Ro: lavori da 1,2 miliardi di euro

Sono stati ufficialmente aggiudicati i due lotti riguardanti la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ricadenti nell’itinerario in variante in nuova sede tra Sibari e Corigliano Rossano,  per un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha pubblicato l’aggiudicazione in gazzetta ufficiale.

La nuova variante

I due lotti riguardano la realizzazione della nuova variante alla strada statale 106 “Jonica”, nel tratto compreso tra Coserie e Sibari, in provincia di Cosenza. Il nuovo tracciato avrà uno sviluppo complessivo di circa 32 km che sommati ai 38 in costruzione del Terzo Megalotto, tra Roseto Capo Spulico e Sibari, e ai 50 km dei sei lotti di prossimo avvio, tra Catanzaro e Crotone, consentirà di elevare le condizioni di sicurezza della dorsale ionica con ulteriori 120 km di nuova SS 106, a quattro corsie con caratteristiche autostradali. L’aggiudicazione dei due lotti, sommati ai sei lotti di prossimo avvio tra Catanzaro e Crotone dell’importo di 2,6 miliardi di euro ed al Terzo Megalotto in esecuzione, eleva l’importo totale dell’investimento sulla SS106 a oltre 5 miliardi di euro.

Le dichiarazioni dell’Ad di Anas

«Con l’aggiudicazione dei due lotti della SS 106 “Jonica” nel tratto Sibari Corigliano Rossano -ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – Anas conferma il proprio impegno nel potenziamento delle infrastrutture della Calabria, con l’obiettivo di migliorare in maniera significativa i livelli di sicurezza, la qualità della mobilità e l’accessibilità dell’area ionica, favorendo al contempo lo sviluppo economico e sociale della regione».

Webuild ed Eteria

L’appalto integrato, suddiviso in due lotti, riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, comprensivo dei servizi di monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale, nonché della bonifica da ordigni bellici. Il Lotto 1, dello sviluppo di circa 17 km, è stato aggiudicato all’impresa Webuild S.p.A. per l’importo complessivo netto di 531,2 milioni di euro mentre il Lotto 2,  per una estesa di 15 km, è stato aggiudicato al Consorzio Ordinario Eteria per l’importo complessivo netto di 376,3 milioni di euro. Le verifiche sui requisiti di ordine generale, tecnico-economico e antimafia si sono concluse con esito positivo, consentendo l’efficacia immediata delle aggiudicazioni ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I lotti fanno parte degli interventi oggetto di commissariamento governativo affidato con D.P.C.M. del 03/02/2025, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, al Commissario Straordinario, Responsabile pro tempore della struttura territoriale Calabria di Anas Luigi Mupo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aggiudicazione lotti
In evidenza
nuova ss106
sibari co ro
sibari corigliano rossano
TERZO MEGALOTTO
webuild
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x