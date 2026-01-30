mercato rossoblù

COSENZA Il Cosenza Calcio ha messo il timbro sull’operazione che da giorni era nell’aria: è ufficiale la cessione di Manuel Ricciardi alla Juve Stabia, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Il club rossoblù ha salutato il calciatore con una nota ringraziandolo «per l’amore e l’attaccamento dimostrati verso la maglia» e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Un addio che chiude un capitolo importante e per certi versi doloroso se si considera la qualità di Ricciardi (un punto di forza assoluto fin qui della squadra di Antonio Buscè). Al posto di Ricciardi, il Cosenza calcio ha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Baez. Anche questa era un’operazione di cui si attendeva solo l’annuncio ufficiale. L’esterno d’attacco, nato a Montevideo, il 25 aprile del 1995, ha giocato con il Penarol, in Uruguay, fino allo scorso 31 dicembre. Baez torna quindi a vestire la maglia rossoblù, dopo due anni e mezzo in Serie B dal 2018 al gennaio 2021. In Italia per lui, dopo la Fiorentina, esperienze tra Serie B e Serie A con Livorno, Spezia, Pescara, Cremonese e Frosinone. Baez ha firmato un contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2026 con opzione di rinnovo. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè. (redazione@corrierecal.it)

