Catanzaro, al “Pugliese” la prima mobilitazione di Avs in difesa del diritto alla salute

CATANZARO Alleanza Verdi Sinistra Calabria ha avviato la annunciata una mobilitazione a livello regionale in difesa del diritto alla salute: Il primo appuntamento di una lunga serie di iniziative di volantinaggio e sensibilizzazione è stato oggi all’ingresso principale dell’Ospedale Pugliese Ciaccio. Tra i presenti Giuseppe Campana (coordinatore regionale Europa Verde), Francesco Tallarico (coordinatore segreteria regionale Sinistra Italiana), Gianmichele Bosco (presidente del Consiglio comunale d Catanzaro), Fabiola Scozia (segretaria circolo cittadino Si): al via interlocuzioni con i cittadini e gli operatori del settore. Una mobilitazione in difesa del diritto alla salute «oggi – secondo Avs – gravemente compromesso da oltre sedici anni di commissariamento e da un piano di rientro che ha prodotto effetti devastanti sul sistema sanitario calabrese. Ospedali depotenziati, carenza cronica di personale, liste d’attesa insostenibili e una forte migrazione sanitaria sono il risultato di scelte che hanno penalizzato cittadine e cittadini calabresi, negando di fatto un diritto costituzionalmente garantito. In questo contesto – prosegue Avs Calabria – diventa urgente la proposta di scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione Calabria e di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, per consentire interventi straordinari, risorse adeguate e una reale ricostruzione della sanità pubblica calabrese». «Una mobilitazione al fianco di cittadine e cittadini, associazioni, operatori sanitari, forze sociali e politiche, per riaffermare con forza il diritto ad una sanità pubblica efficiente, territoriale e universale. La mobilitazione continuerà per tutto il mese di febbraio».

