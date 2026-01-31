Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

in campo

Catanzaro, al “Pugliese” la prima mobilitazione di Avs in difesa del diritto alla salute

Alleanza Verdi Sinistra ha avviato oggi la campagna regionale con interlocuzioni con i cittadini e gli operatori del settore

Pubblicato il: 31/01/2026 – 19:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Catanzaro, al “Pugliese” la prima mobilitazione di Avs in difesa del diritto alla salute

CATANZARO Alleanza Verdi Sinistra Calabria ha avviato la annunciata una mobilitazione a livello regionale in difesa del diritto alla salute: Il primo appuntamento di una lunga serie di iniziative di volantinaggio e sensibilizzazione è stato oggi all’ingresso principale dell’Ospedale Pugliese Ciaccio. Tra i presenti Giuseppe Campana (coordinatore regionale Europa Verde), Francesco Tallarico (coordinatore segreteria regionale Sinistra Italiana), Gianmichele Bosco (presidente del Consiglio comunale d Catanzaro), Fabiola Scozia (segretaria circolo cittadino Si): al via interlocuzioni con i cittadini e gli operatori del settore. Una mobilitazione in difesa del diritto alla salute «oggi – secondo Avs – gravemente compromesso da oltre sedici anni di commissariamento e da un piano di rientro che ha prodotto effetti devastanti sul sistema sanitario calabrese. Ospedali depotenziati, carenza cronica di personale, liste d’attesa insostenibili e una forte migrazione sanitaria sono il risultato di scelte che hanno penalizzato cittadine e cittadini calabresi, negando di fatto un diritto costituzionalmente garantito. In questo contesto – prosegue Avs Calabria – diventa urgente la proposta di scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione Calabria e di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, per consentire interventi straordinari, risorse adeguate e una reale ricostruzione della sanità pubblica calabrese». «Una mobilitazione al fianco di cittadine e cittadini, associazioni, operatori sanitari, forze sociali e politiche, per riaffermare con forza il diritto ad una sanità pubblica efficiente, territoriale e universale. La mobilitazione continuerà per tutto il mese di febbraio».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
avs
BOSCO
Campana
mobilitazione avs
Politica
sanità calabrese
Tallarico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x