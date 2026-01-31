Giunta regionale a 9 assessori e il ritorno dei sottosegretari, promulgato il “nuovo Statuto”

“grandi manovre” politiche

CATANZARO Con una tempistica comunque abbastanza accelerata, è stata pubblicata sul Burc – il Bollettino ufficiale della Regione – la modifica dello Statuto che consente la nomina fino a 9 assessori nella Giunta regionale e la nomina di due sottosegretari. La modifica dello Statuto, approvata in seconda lettura nella seduta del 27 gennaio scorso dal Consiglio regionale, è stata dunque promulgata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Si tratta di un passaggio formale importante anche per i suoi risvolti politici, perché con questa modifica dello Statuto lo stesso Occhiuto potrebbe procedere all’allargamento della sua attuale Giunta (finora composta da sette assessori) con altri due assessori, uno per la Lega e uno per Noi Moderati, come del resto già annunciato nelle scorse settimane da Occhiuto. Ovviamente si tratta di vedere ne prossimi giorni la tempistica in cui Occhiuto procederà a questo allargamento della Giunta, ora comunque possibile grazie alla “copertura” normativa della pubblicazione sul Burc: secondo alcune fonti qualificate del centrodestra se ne parlerebbe verso la metà di febbraio ma non sarebbero esclusi tempi più lunghi (una tesi che circola molto negli ambienti della maggioranza in queste ore è quella per cui si vorrebbe attendere comunque il vaglio della modifica dello Statuto regionale da parte del governo sotto il profilo della costituzionalità). (c. a.)

