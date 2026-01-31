Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
calcio serie C
Il Cosenza ingaggia il portiere Vannucchi
Arriva in prestito dalla Fiorentina
Pubblicato il: 31/01/2026 – 19:01
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi. Il portiere, nato a Viareggio il 5 marzo 2007, arriva in prestito dalla Fiorentina, dopo aver giocato con il Pontedera in questa prima parte di stagione. Vannucchi giocherà con il Cosenza fino al 30 giugno 2026.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali