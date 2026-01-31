Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:10
Si legge in: 1 minuto
Il Cosenza ingaggia il portiere Vannucchi

Arriva in prestito dalla Fiorentina

Pubblicato il: 31/01/2026 – 19:01
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi. Il portiere, nato a Viareggio il 5 marzo 2007, arriva in prestito dalla Fiorentina, dopo aver giocato con il Pontedera in questa prima parte di stagione. Vannucchi giocherà con il Cosenza fino al 30 giugno 2026.

