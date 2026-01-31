Incendio a Crotone, due persone tratte in salvo con l’autoscala

le fiamme e i soccorsi

CROTONE Poco dopo le ore 22:00 di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti in Viale Cristoforo Colombo, nei pressi del lungomare cittadino, per un incendio che ha interessato un appartamento situato all’interno di un edificio di tre piani.

Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre operative, con il supporto dell’autoscala. A scopo precauzionale, a causa della consistente presenza di fumo, l’intero stabile è stato evacuato.

Nel corso delle operazioni di soccorso, due persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco mediante l’utilizzo dell’autoscala. Una persona ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti sul posto anche personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza.