l’incidente

Pedone investito da un pullman, momenti di apprensione su Viale Cosmai a Cosenza

Il pedone subito soccorso e trasportato in ospedale

Pubblicato il: 31/01/2026 – 20:39
COSENZA Momenti di apprensione su Viale Cosmai a Cosenza per un pedone che è stato investito da un pullman. Secondo quanto si è appreso, il pedone sarebbe stato immediatamente soccorso da sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente. Traffico rallentato con code nel tratto interessato dall’impatto. (redazione@corrierecal.it) (Foto tratta dalla pagina facebook di Meteolino Fanpage)

