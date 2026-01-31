Pedone investito da un pullman, momenti di apprensione su Viale Cosmai a Cosenza

l’incidente

COSENZA Momenti di apprensione su Viale Cosmai a Cosenza per un pedone che è stato investito da un pullman. Secondo quanto si è appreso, il pedone sarebbe stato immediatamente soccorso da sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente. Traffico rallentato con code nel tratto interessato dall’impatto. (redazione@corrierecal.it) (Foto tratta dalla pagina facebook di Meteolino Fanpage)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato