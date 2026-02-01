Alberi sulla carreggiata, chiusa la Ss 108 Bis “Silana di Cariati”

viabilità

SAN GIOVANNI IN FIORE Anas ha comunicato che è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 108 Bis “Silana di Cariati” nel territorio comunale di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, a causa della presenza di alberi e rami sulla carreggiata.

La chiusura interessa il tratto compreso tra il km 54,000 e il km 43,000, in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di rimozione degli alberi caduti sul piano viabile e garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione. Sul posto sono presenti le squadre Anas impegnate nelle attività di ripristino e nella gestione della viabilità. Il traffico viene deviato in loco secondo le indicazioni del personale presente.

