Cosenza-Casertana tra assenze, caso Kouan e un mercato che allarma – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA Cosenza-Casertana oggi pomeriggio alle 17.30 al “Gigi Marulla” si giocherà senza tifosi. E fin qui, verrebbe da dire, nulla di nuovo sotto il cielo rossoblù. Ormai l’assenza sugli spalti è diventata una presenza costante, figlia di una contestazione che da mesi accompagna la gestione societaria come un’ombra lunga e silenziosa. Le immagini del derby col Crotone, con lo stadio ripreso dall’alto e ridotto a una scenografia lunare, sono ancora fresche nella memoria. Allora, almeno, il settore ospiti aveva offerto un timido colpo d’occhio. Oggi neanche quello.

Perché stavolta mancheranno anche i tifosi della Casertana, storicamente gemellati con quelli cosentini. Una scelta nata da una solidarietà che va oltre i colori e si nutre di rispetto reciproco. I Fedayn Bronx 1981 lo hanno spiegato con poche parole, dirette e senza fronzoli: niente trasferta per sostenere la protesta dei “fratelli” rossoblù. E così il Marulla, ancora una volta, sarà teatro muto di una partita che avrebbe meritato ben altro contorno.

Dal silenzio degli spalti a quello, altrettanto assordante, che arriva dal mercato. Nelle ultime ore la società silana ha salutato Manuel Ricciardi, il suo calciatore migliore e uno dei più forti dell’intera categoria, ceduto alla Juve Stabia. In cambio è arrivato Jaime Baez, volto noto a Cosenza ai tempi complicatissimi della serie B. Giocatore di valore, ma fermo da mesi e svincolato, quindi tutto da verificare sul piano fisico. Più che un’aggiunta di qualità, sembra un’incognita. E soprattutto, in una squadra che ambisce (?) alla promozione – a questo punto passando dai playoff e affrontando autentiche corazzate – ci si sarebbe aspettati un Baez in più, non un Baez al posto di Ricciardi.

Il quadro rischia di farsi ancora più cupo. Alla partenza di Ricciardi potrebbe aggiungersi quella di Kouan, altro pilastro dello scacchiere di Buscè, corteggiato con insistenza dall’Union Brescia. L’accordo col giocatore ci sarebbe ma al momento manca quello tra i due club. Intanto, Kouan spinge per andare via e oggi non figura tra i convocati.

Come se non bastasse, l’infermeria continua a somigliare a una lista d’attesa. Fuori Kouan, ma anche Ferrara, Florenzi (rientrato solo in settimana ad allenarsi con cautela) e Beretta, fermatosi proprio nelle ultime ore per un problema fisico. Baez resta a guardare. E poi i lungodegenti: Kourfalidis, Cimino, Mazzocchi, Arioli e Novello. Un bollettino che mette a dura prova anche la pazienza dei più ottimisti.

Antonio Buscè, ancora in silenzio stampa, si ritrova così a preparare una partita tutt’altro che serena. Formazione da inventare, scelte obbligate, una rosa sempre più corta e un mercato che, a poco più di 24 ore dalla chiusura, sembra regalare più incubi che sogni. In mezzo al campo potrebbe toccare a Ba affiancare Langella e Garritano, mentre davanti si rivedrà probabilmente Cannavò insieme a Emmausso e Achour. (f.v.)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, D’Orazio; Ba, Langella, Garritano; Cannavò, Emmausso; Achour. All.: Buscè.

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Llano, Kontek, Liotti; Proia, Saco, Pezzella; Kallon, Butic, Bentivegna. All.: Coppitelli.

