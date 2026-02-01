Cosenza, vittoria in rimonta nel silenzio del “Marulla”: 3-1 alla Casertana

serie c

COSENZA In uno stadio come sempre deserto, il Cosenza conquista tre punti pesanti battendo 3-1 la Casertana. Sugli la solita protesta dei tifosi rossoblù contro la proprietà, accentuata dall’assenza anche del pubblico ospite: i sostenitori casertani, gemellati con quelli silani, hanno scelto di non essere presenti in segno di solidarietà. Una vittoria arrivata nonostante le numerose difficoltà per la squadra di Buscè, alle prese con assenze pesanti tra partenze di mercato, infortuni e situazioni ancora in evoluzione. Fuori Ricciardi, Florenzi, Ferrara e Beretta, non convocato Kouan per questioni legate al mercato e assente anche il neoacquisto Baez. Il primo tempo si chiude con il Cosenza sotto nel punteggio. Dopo una fase iniziale intensa ma povera di occasioni, la Casertana trova il vantaggio al 32’ con Liotti, che trasforma un calcio di rigore con un preciso mancino. I rossoblù provano a reagire e vanno vicini al pari prima dell’intervallo, senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa cambia tutto. Dopo un avvio controllato, il Cosenza ribalta la gara in pochi minuti. Al 56’ arriva l’1-1 firmato da Dametto, che sugli sviluppi di un corner trova una giocata tanto improvvisa quanto efficace: tacco vincente e primo gol in rossoblù. Passano appena cinque minuti e al 60’ Achour inventa il sorpasso con una splendida conclusione a giro da fuori area, firmando il suo quarto centro stagionale. La Casertana accusa il colpo e nel finale il Cosenza chiude definitivamente i conti: al 77’ Contiliano segna in contropiede per il 3-1 che mette il sigillo sulla rimonta. La Casertana resta anche in dieci uomini al 91’, quando Coli Saco viene espulso per un fallo tattico dopo aver giocato quasi tutta la gara con un’ammonizione sulle spalle. Un successo fondamentale per classifica e morale, maturato nel silenzio del “Marulla”, ma che restituisce al Cosenza segnali importanti di carattere e compattezza in un momento delicato dentro e fuori dal campo. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Caporale, Dametto, D’orazio; Ba (1’ st Contiliano), Langella, Garritano (47’ st Contiero), Cannavò; Achour, Emmausso. A disp.: Pompei, Vannucchi, Contiero, Ragone, Rocco Mazzulla. All.: Buscè. CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Llano, Kontek, Liotti; Proia, Saco, Pezzella (35’ st Galletta); Kallon, Butic (28’ pt Bentivegna), Leone. A disp.: Merolla, Vilardi, Arzillo, Giugno, De Liguori, Severino. All.: Coppitelli. ARBITRO: Di Reda di Molfetta RETI: 32’ pt Liotti (Ca) rig.; 56’ Dametto (Co), 60’ Achour (Co), 77’ Contiliano (Co). NOTE: ammoniti Saco, Llano (Ca), Ba, Vettorel, Caporale (Co). Espulso Saco (Ca) per doppia ammonizione. Angoli 4-2 per la Casertana: 2-4. Recupero: 4’/4’.