La Reggina frena in casa col Savoia: finisce 1-1. La Vigor vince il derby contro il Sambiase

serie d

Si interrompe a nove vittorie consecutive la corsa della Reggina, fermata sull’1-1 al “Granillo” da un Savoia solido e organizzato, in uno scontro diretto tra squadre appaiate in classifica. Davanti a quasi 7 mila spettatori (600 ospiti), gli amaranto non riescono a sfruttare l’occasione di agganciare la vetta. Il primo tempo sorride maggiormente agli ospiti, che trovano il vantaggio al 12’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Umbaca svetta di testa e batte Lagonigro, gelando il pubblico di casa. La Reggina prova a reagire ma fatica a trovare continuità, andando comunque vicina al pari nel finale di frazione. La ripresa si apre invece con tutt’altro piglio. Bastano tre minuti agli amaranto per ristabilire l’equilibrio: al 48’ Ferraro anticipa tutti di testa su un cross dalla sinistra e firma l’1-1, premiando l’avvio aggressivo della squadra di Torrisi. Dopo il pareggio la Reggina spinge con convinzione, sfiorando il gol del sorpasso soprattutto con una traversa colpita da Ragusa su punizione, ma senza riuscire a completare la rimonta. Il pareggio allunga la serie positiva ma lascia qualche rimpianto. L’Igea Virtus, fermata sull’1-1 a Enna, resta in testa con due punti di vantaggio, mentre l’Athletic Palermo, vittorioso ad Acireale, sale al secondo posto a una sola lunghezza dalla vetta. Un punto che muove la classifica, ma che nella corsa al primato pesa più di quanto dica il risultato.

La Vigor Lamezia vince il derby contro il Sambiase grazie a Cosendey

La Vigor Lamezia si aggiudica il derby contro il Sambiase con un gol nel primo tempo di Cosendey al 26’, riuscendo a conservare il vantaggio fino al fischio finale. Una vittoria preziosa in chiave salvezza, mentre il Sambiase subisce la seconda sconfitta consecutiva in un derby, dopo quella della scorsa settimana contro la Vibonese. Il match è stato giocato davanti a uno stadio “Guido D’Ippolito” quasi tutto esaurito. Nel primo tempo la Vigor Lamezia ha saputo controllare meglio il centrocampo e trovare il gol decisivo sugli sviluppi di una punizione: Cosendey ha risolto una mischia in area e battuto Iannì al 26’. Il Sambiase ha provato a reagire con alcune occasioni, tra cui un tiro di Cosmano al 23’ che ha sfiorato il palo e una deviazione di Haberkon al 8’ neutralizzata da Iannì, senza però riuscire a ribaltare il risultato. Nella ripresa, il forcing dei giallorossi non ha trovato concretezza: numerosi tentativi, tra cui un tiro di Catalano al 2’ e una sponda di Ortolini per Colombatti al 48’, si sono infranti sulla difesa e sul portiere della Vigor. I padroni di casa hanno così mantenuto il vantaggio, dimostrando compattezza e pragmatismo. La Vigor Lamezia porta a casa tre punti fondamentali e consolida la propria posizione in classifica, mentre il Sambiase dovrà riflettere sul periodo difficile, con due derby persi consecutivamente.

La Vibonese cade in trasferta, il CastrumFavara vince 2-1

La Vibonese non riesce a confermare l’exploit casalingo di domenica scorsa contro il Sambiase e torna sconfitta in trasferta. Al “Bruccoleri”, i padroni di casa del CastrumFavara si impongono 2-1, tutte le reti nel primo tempo. A sbloccare il match al 6’ è il capitano Ignacio Varela, che trasforma in rete un calcio d’angolo con un colpo preciso. La squadra di casa raddoppia al 25’ grazie a Lorenzo Lo Duca, chiudendo di fatto la pratica nel corso della prima frazione. La Vibonese prova a reagire e trova il gol della bandiera al 47’ con Carnevale, ancora su corner, ma nel secondo tempo non riesce a rimettere in discussione il risultato. La formazione di mister Infantino controlla il gioco nella ripresa, assicurandosi tre punti fondamentali per la classifica e per il morale dei propri tifosi. Per la Vibonese, invece, resta l’amarezza di non essere riuscita a dare continuità al buon momento di forma mostrato contro il Sambiase. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato