Lamezia Terme, si dimette l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella De Sensi

la decisione

LAMEZIA TERME Gabriella De Sensi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessora ai Lavori pubblici del Comune di Lamezia Terme. La decisione è stata formalizzata con una pec inviata al Protocollo dell’Ente, dopo aver avvisato il sindaco Mario Murone. De Sensi, espressione della lista Lamezia Domani, ha motivato la scelta con ragioni di carattere personale.

Nel messaggio di commiato, l’ormai ex assessora ha voluto chiarire il senso del proprio passo indietro: «Ho comunicato questa decisione – evidenzia – ai vertici del mio gruppo di appartenenza. In questo breve ma intenso periodo, ho dato il massimo forte dell’entusiasmo per il nuovo ruolo. Continuerò il mio impegno in ogni forma possibile al servizio di Lamezia e dei Lametini. Rivolgo un saluto e l’augurio di buon lavoro a lei sindaco, alla giunta, al personale dell’Amministrazione comunale e ai consiglieri tutti per una Lamezia migliore». De Sensi deteneva un pacchetto di deleghe che comprendeva, oltre ai lavori e alle opere pubbliche, anche i servizi cimiteriali, la manutenzione straordinaria, la programmazione strategica e complessa e la mobilità urbana.

