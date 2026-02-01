Lorica al buio dopo il maltempo, centinaia di famiglie senza corrente – VIDEO

maltempo e disagi

LORICA Il maltempo che sta interessando l’altopiano silano ha provocato gravi disagi nella località di Lorica, dove circa 600 utenze domestiche sono rimaste senza energia elettrica. All’origine del blackout il cedimento di un traliccio della rete Enel, compromesso dal peso della neve e dalle condizioni meteorologiche avverse.

L’interruzione del servizio ha colpito numerose abitazioni, creando difficoltà soprattutto nelle ore più fredde. I tecnici dell’azienda elettrica sono intervenuti tempestivamente per avviare le operazioni di ripristino, rese però più complesse dalla neve e dal vento che continuano a interessare la zona.

A supporto degli interventi è sceso in campo anche il Comune di San Giovanni in Fiore, che ha messo a disposizione mezzi e personale per fronteggiare l’emergenza. L’assessore Marco Ambrogio ha fatto sapere, attraverso un post sui social, di essere presente sul posto per seguire direttamente le criticità e coordinare le azioni necessarie. I lavori proseguono senza sosta con l’obiettivo di ripristinare quanto prima l’erogazione dell’energia elettrica e riportare la situazione alla normalità.

