Maltempo nel Vibonese, frana sulla statale 182 a Gerocarne – VIDEO

Riaperta regolarmente la statale 182, dopo una chiusura temporanea a causa dei detriti

Pubblicato il: 01/02/2026 – 14:48
GEROCARNE Il maltempo delle ultime ore ha causato una frana lungo la strada statale 182 “Delle Serre Calabre”, nel territorio comunale di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. Il movimento franoso si è verificato all’altezza del chilometro 38, in direzione Soverato, rendendo necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza degli automobilisti.
A seguito dell’evento, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, per poi essere riaperto. Sul posto le squadre Anas, impegnate nella rimozione dei detriti finiti sulla carreggiata e nella messa in sicurezza dell’area.
Anas raccomanda agli utenti la massima prudenza alla guida e invita a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale presente.

