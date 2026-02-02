Skip to main content

la cabina di regia

Campo Rom di Scordovillo, alla Cittadella il punto sullo stato di avanzamento degli interventi

L’assessore Straface: «La Regione segue il dossier con massima attenzione»

Pubblicato il: 02/02/2026 – 18:18
Campo Rom di Scordovillo, alla Cittadella il punto sullo stato di avanzamento degli interventi

LAMEZIA TERME Si è svolto questa mattina, presso la Cittadella regionale, l’incontro della Cabina di regia dedicato al progetto per il superamento del campo Rom di Scordovillo, a Lamezia Terme, promosso dalla Regione Calabria nell’ambito delle politiche di inclusione sociale e di rigenerazione abitativa. L’incontro, convocato dal Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità, ha avuto carattere interlocutorio ed è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento complessivo degli interventi in corso.
A margine dei lavori, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface ha ribadito la massima attenzione del Presidente Roberto Occhiuto e della Regione Calabria su una vicenda complessa che richiede un approccio integrato, responsabile e condiviso tra tutti i livelli istituzionali coinvolti.

Analizzato lo stato di avanzamento

«Siamo di fronte a un intervento articolato – dichiara l’assessore Straface – che incrocia politiche sociali, abitative e infrastrutturali. Come Regione, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo lavorato per ricostruire un quadro puntuale dello stato delle azioni avviate e delle criticità ancora aperte, con l’obiettivo di garantire coerenza, sostenibilità e rispetto degli impegni assunti». Nel corso dell’incontro è stato analizzato lo stato di avanzamento degli interventi finanziati a valere sulle risorse FSE+ e FESR, così come illustrato nella relazione di monitoraggio aggiornata al 29 gennaio 2026, che fotografa il lavoro svolto a partire dall’avvio operativo delle attività e le problematiche emerse sul piano della disponibilità degli alloggi e delle tempistiche di trasferimento delle famiglie.
«Il mio incarico – ha aggiunto Straface – è iniziato a novembre scorso e, sin dall’insediamento, ho ritenuto prioritario riattivare un monitoraggio costante e trasparente su questo progetto. È necessario tenere insieme l’esigenza di superare definitivamente le condizioni di degrado del campo con il rispetto delle procedure, dei vincoli normativi e degli indicatori previsti dalla programmazione europea». La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti, continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento e di raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti – Comune di Lamezia Terme, Prefettura di Catanzaro, ATERP ed enti del Terzo settore – al fine di individuare soluzioni operative condivise e coerenti con gli obiettivi dell’intervento.

L’impegno della Regione

«Non servono annunci – conclude l’assessore – ma serietà, responsabilità e continuità amministrativa. Per questo motivo è già stato concordato un nuovo incontro entro la fine del mese, che consentirà di approfondire le criticità emerse oggi e di valutare i prossimi passaggi, alla luce di un quadro più definito sulla disponibilità degli alloggi e sulla riprogrammazione delle azioni». La Regione Calabria conferma dunque il proprio impegno a seguire con attenzione e rigore l’evoluzione del progetto, nella consapevolezza che il superamento del campo di Scordovillo rappresenta una sfida delicata che riguarda diritti, inclusione e coesione sociale.

