Ultimo aggiornamento alle 15:33
Colpo a centrocampo per il Crotone: preso Marco Meli dalla Juve Stabia. Stronati al Cittadella

Il classe 2000 arriva in rossoblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026

Pubblicato il: 02/02/2026 – 15:33
CROTONE Il primo colpo dell’ultimo giorno di calciomercato delle squadre calabresi lo piazza il Crotone che annuncia di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Meli dalla Juve Stabia.
Classe 2000, il neo centrocampista rossoblù nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Arezzo mentre nelle precedenti due stagioni è stato protagonista con la Juve Stabia ottenendo la promozione in B e confermandosi in cadetteria. «A Marco – sottolinea il Crotone – un caloroso benvenuto nella famiglia Crotone e, visto che compie proprio oggi 26 anni, tanti auguri di buon compleanno».
In uscita invece Riccardo Stronati, classe 1997. Il club pitagorico lo ha ceduto a titolo definitivo al Cittadella.

