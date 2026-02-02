Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

opere strategiche

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso sulla Trasversale delle Serre

La sentenza della Quarta Sezione potrebbe avere ripercussioni anche sui ricorsi presentati per altre opere ritenute strategiche

Pubblicato il: 02/02/2026 – 18:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso sulla Trasversale delle Serre

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso contro la Trasversale delle Serre, l’opera in fase di costruzione che collegherebbe il basso Jonio catanzarese alla zona dell’A2 nel Vibonese. I ricorrenti, proprietari di terreni interessati dai lavori, hanno impugnato la sentenza precedente, affermando che pur non essendo contrari all’opera questa risulterebbe «un tracciato del tutto irragionevole e illogico, violerebbe la proprietà privata, sarebbe sovradimensionato, sproporzionato e anche invasivo sotto il profilo ambientale». I giudici hanno però rigettato il ricorso, confutando i motivi presentati e dando il via libera al continuo dell’opera ritenuta strategica e commissariata. Una sentenza che potrebbe avere un effetto domino anche per le altre opere strategiche in Calabria, tra cui la SS106 e il tratto Sibari-Coserie, per cui è stato presentato un ricorso simile al Tar. Tra i motivi con cui viene rigettato il ricorso, i giudici ribadiscono come la contestazione del progetto da un punto di vista tecnico rientra nella sfera amministrativa e, di conseguenze, non è compito del Consiglio di Stato fare valutazioni tecniche. I motivi del ricorso vengono, dunque, considerati non sufficienti per fermare un’opera strategica per il territorio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CONSIGLIO DI STATO
Importanti
opere strategiche
rigettato il ricorso
Trasversale delle Serre
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x