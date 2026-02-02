Tajani in Calabria, Versace: «Risposta immediata»

la nota

REGGIO CALABRIA «Grazie a nome dei 97 sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria, al ministro Antonio Tajani, al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e a tutti gli intervenuti per questa riunione. Questo tavolo arriva in un momento particolare, con una convergenza istituzionale che vede coinvolta la deputazione calabrese nazionale, e per questo sottolineo l’impegno dell’onorevole Francesco Cannizzaro che ha fatto da cerniera di collegamento con gli Enti locali ed in particolare con i sindaci». Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio, Carmelo Versace, intervenendo al Consiglio regionale, all’incontro del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani con il mondo produttivo calabrese a seguito della recente emergenza maltempo. «Il tavolo di professionisti che avete attivato e messo a disposizione degli imprenditori calabresi e dei Comuni, come metodo di lavoro – ha aggiunto Versace – ritengo sia la migliore soluzione che si poteva dare ai nostri sindaci che devono dare risposte certe ed immediate ai rispettivi territori. Come mio costume vorrei essere pragmatico ed offrire, per il nostro ruolo di Città Metropolitana, la disponibilità dei nostri uffici per fare anche da tramite alle iniziative messe in campo oggi, per la ricostruzione ed i ristori alle tante zone colpite dall’uragano Harry». «Fortunatamente, oggi siamo qui a contare solo i danni alle cose, per fortuna non ci sono state vittime. La risposta dello Stato, del governo, è stata immediata e concreta, rispetto alle richieste dei nostri territori, e di questo – ha concluso Versace – occorre darne atto alla Regione».