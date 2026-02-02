Viadotto Ortiano tra Mirto e Longobucco, consegnati i lavori

il disco verde

CATANZARO Passo avanti decisivo per la realizzazione del viadotto Ortiano e per il completamento dell’asse Sila-Mare che collegherà Mirto Crosia a Longobucco. Alla Regione Calabria Italia Viva, rappresentata dalla consigliera regionale Filomena Greco e dal commissario cittadino di Mirto Crosia Caterina Urso, ha incontrato il presidente Roberto Occhiuto e i vertici di Anas per la consegna ufficiale dei lavori dell’opera infrastrutturale.

Un’arteria attesa da trent’anni

Il progetto è considerato strategico per superare l’isolamento dei comuni della valle del Trionto e in particolare di Longobucco, penalizzati da decenni di ritardi nella realizzazione della strada Sila-Mare. L’arteria consentirà di collegare mare e montagna, favorendo mobilità, sviluppo turistico e produttivo e nuove opportunità occupazionali per i centri della fascia ionica e dell’entroterra silano. In occasione dell’Assemblea nazionale di Italia Viva, Greco e Urso avevano già coinvolto Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, che avevano presentato interrogazioni parlamentari sui ritardi nei lavori di ripristino del ponte Ortiano.

Sanità e viabilità

Dall’incontro con la Regione sono arrivati anche riscontri sul fronte dei servizi. Su richiesta del sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo e dell’amministrazione comunale, con il contributo dell’assessore regionale Gianluca Gallo e della consigliera Filomena Greco, è stata confermata l’attivazione di una postazione di ambulanza 118 h24. Inoltre, il 30 gennaio è stata consegnata in cantiere la prima delle quattro forniture in acciaio necessarie per il viadotto Ortiano. Chiarimenti sono arrivati anche sugli studi idrogeologici del bacino che interessa la strada Sila-Mare: il dipartimento DIBEST dell’Unical depositerà i rapporti tecnici entro il mese di luglio, data prevista per la consegna dei lavori.

Soluzione temporanea

Accogliendo anche le sollecitazioni di Cgil e Cisl e delle forze politiche del territorio, è stata infine annunciata la realizzazione di un bypass provvisorio di collegamento tra il ponte Ortiano e la SS 177, che garantirà una viabilità di emergenza durante le fasi dei lavori.