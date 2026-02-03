Neri: «La Lega è pronta, ma niente forzature sul candidato sindaco»

verso le comunali

REGGIO CALABRIA L’allargamento della giunta regionale, le voci sugli equilibri interni alla maggioranza e lo sguardo rivolto alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Sono diversi i temi sul tavolo del centrodestra, e molti interrogativi ancora aperti. Ne parliamo con Armando Neri, commissario cittadino della Lega.

Segretario Neri, partiamo dall’allargamento della giunta regionale. Entra un rappresentante della Lega, ma Reggio Calabria sembra restare fuori.

«Da quello che si vocifera, sembrerebbe così. Si parla di una nomina che dovrebbe riguardare Cosenza, una donna in quota rosa, frutto di accordi che sono sostanzialmente romani». Per chi legge da fuori, però, la sensazione è che questa operazione possa servire anche a ostacolare l’ingresso di alcuni nomi, per essere chiari niente assessorato a Mattiani (riconfermato consigliere regionale con 12.619 preferenze, il più votato tra i candidati della Lega Calabria nell’intera Regione e tra i più votati in assoluto) che, di fatto, blocca il primo dei non eletti Franco Sarica espressione dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti. È una lettura che circola. «È una lettura che può emergere, soprattutto per il profano che segue le notizie dall’esterno. Io dico che i partiti possono esprimere delle indicazioni sugli assessori, ma è vero anche che la scelta finale spetta sempre al presidente. Detto questo, è chiaro che certe dinamiche politiche vengono osservate e interpretate».

La Lega oggi a Reggio Calabria pesa intorno al 15%.

«Il 15% è sicuramente una percentuale importante e dà diritto a una rappresentanza, questo è chiaro. Poi, ripeto, le decisioni finali sono del presidente, ma ragionando per schieramenti politici è normale che ogni forza rivendichi il proprio spazio, così come è legittimo che lo faccia anche Forza Italia».



Questo scenario può aprire alla rivendicazione di una candidatura a sindaco per la Lega, anche alla luce delle difficoltà di ingresso in giunta regionale?

«Abbiamo già detto, così come hanno fatto gli altri partiti della coalizione di centro destra che se il candidato a sindaco sarà l’onorevole Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia che ha dichiarato la sua disponibilità, siamo tutti d’accordo, ma se così non fosse allora c’è da discuterne ad un tavolo tra tutte le forze. In questo momento c’è questa data ipotetica del 14 febbraio, in cui dovrebbe esserci un annuncio di Cannizzaro, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti».

Se Forza Italia dovesse annunciare qualcosa che riguarda il Comune e la leadership?

«Se Cannizzaro e Forza Italia vorranno annunciare qualcosa che riguarda il Comune di Reggio Calabria e la leadership, allora è evidente che tutti i partiti della coalizione dovranno essere coinvolti. Se invece si tratta di un’iniziativa territoriale di Forza Italia che non ha a che fare con il Comune, è un altro discorso. Ma se si parla del Comune, non c’è dubbio, bisogna coinvolgere tutti, perché ad esempio si parla dell’ipotesi dell’onorevole Princi ma nessuno ci ha interpellato».

Ci sono già stati incontri sul candidato sindaco?

«No, non ci sono stati incontri su quel tavolo. C’è stata un’intesa di massima sul programma, a dicembre, sui punti fondamentali, sulla visione della città e sulla necessità di superare lo stato attuale. Si è parlato più di contenuti che di scelte politiche vere e proprie. Non di candidato sindaco, non di liste. Ci siamo detti di aggiornarci».

La Lega è pronta a dire la sua?

«Sicuramente sì. Diremo la nostra, anche perché le alternative non ci mancano. Si può andare avanti solo con un programma chiaro, condiviso con i cittadini, e con una leadership forte, che sia il candidato sindaco scelto dalla coalizione».

Se oggi dovesse indicare una figura della Lega come possibile sindaco?

«Se guardiamo all’esperienza amministrativa, Tilde Minasi è sicuramente una figura in pole position. Ha già ricoperto il ruolo di assessore alle Politiche sociali, ha maturato un’esperienza amministrativa importante ed è una persona capace».

Nei mesi scorsi il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, Claudio Durigon, ha espresso apprezzamento e sostegno nei suoi confronti. Come legge queste parole?

«Le accolgo con rispetto e con gratitudine. Detto questo, voglio essere molto chiaro: un’eventuale candidatura a sindaco di Reggio Calabria potrebbe essere presa in considerazione solo all’interno di un percorso condiviso e sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra».

«In questo momento non ci sono divisioni e non vogliamo che se ne creino. La priorità è mantenere un clima unitario e lavorare insieme su un progetto comune per la città, senza forzature e senza personalismi».

Quanto incidono le logiche nazionali in queste scelte?

«Sarebbe sbagliato negare che una città metropolitana come Reggio Calabria coinvolga anche i tavoli romani. Parliamo di un Comune e di un’area metropolitana molto importanti, quasi una regione nella regione. Però io preferirei assolutamente che la voce del territorio fosse tenuta in debita considerazione. Non si può decidere tutto sulla base di equilibri nazionali o di scambi tra città che vanno al voto. Sarebbe una gestione amministrativa e politica sbagliata».

Ultimo tema: circoscrizioni e ipotesi di listone unico.

«Noi siamo contrari. Le circoscrizioni dovrebbero essere uno strumento di partecipazione amministrativa e politica, aperto ai territori. Il listone unico, con 16 candidati divisi tra i partiti, di fatto sacrifica la partecipazione e costringe molti a fare calcoli politici invece di impegnarsi per il proprio quartiere. È una strategia che rischia di allontanare i cittadini».

La decisione è definitiva?

«No, la questione deve ancora passare in commissione e non c’è ancora una data certa per il Consiglio comunale. Vedremo come evolverà la situazione, ma su questo punto la nostra posizione è chiara».(redazione@corrierecal.it)

