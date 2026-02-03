Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le designazioni
Striamo allo “Scida” per Crotone-Atalanta Under 23. Zoppi arbitrerà Giugliano-Cosenza
Resi noti gli arbitri della sesta giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 03/02/2026 – 13:16
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della sesta giornata del campionato di serie C, girone C. AudaceCerignola-Salernitana: Di Francesco di Ostia Lido; Benevento-Picerno: Pasculli di Como; Casarano-Sorrento: D’Eusanio di Faenza; Casertana-Foggia: Restaldo di Ivrea; Crotone-Atalanta U23: Striamo di Salerno; Giugliano-Cosenza: Zoppi di Firenze; Latina-Cavese: Bianchi di Prato; Potenza-Siracusa: Viapiana di Catanzaro; Team Altamura-Monopoli: Caruso di Viterbo.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali