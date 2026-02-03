Truffa online nel Fermano: quattro crotonesi denunciati dai carabinieri

frodi telematiche

FERMO Frodi e truffe telematiche: sei persone denunciate nel Fermano. Si va dalle finte compravendite di criptovalute alla vendita di un escavatore passando per la truffa del finto carabiniere.

A Montegiorgio (Fermo) invece i carabinieri della locale stazione, al termine di accurate indagini hanno denunciato quattro italiani originari della provincia di Crotone (un 58enne, un 50enne, un 25enne e un 21enne), autori in concorso di una truffa ai danni di un uomo del posto. I quattro, con il pretesto di vendere on-line su una piattaforma social, un mini-escavatore marca Komatsu, sono riusciti a farsi accreditare dalla vittima la somma di 8.540 euro, per poi rendersi irreperibili.

I carabinieri della stazione di Monte San Pietrangeli (Fermo), a seguito di una querela per truffa online, hanno denunciato un 72enne italiano, residente nella provincia di Bologna, il quale, con il pretesto di far eseguire un investimento di compravendita di criptovalute ed azioni finanziarie online, ha indotto la vittima ad eseguire tre bonifici su un conto corrente a lui riconducibile, per una somma complessiva di 14.700 euro, per poi rendersi irreperibile. Sempre i carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno concluso un’altra indagine denunciando una 23enne italiana, residente nella provincia di Foggia: un complice della ragazza aveva contattato telefonicamente la vittima prescelta, fingendosi un maresciallo dei carabinieri e riferendo di svolgere indagini su truffe bancarie telematiche, in particolare su alcuni conti correnti riferibili alla filiale dell’istituto di credito della vittima, inducendo quest’ultima a eseguire un bonifico bancario per un importo di 10mila euro, su conto corrente intestato alla complice 23enne.

