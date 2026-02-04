Al Poliambulatorio di Cirò Marina screening gratuiti per il mese della prevenzione oncologica

sanità di prossimità

Rafforzare la prevenzione, avvicinare i servizi sanitari ai territori e promuovere una cultura della salute fondata sulla diagnosi precoce: sono queste alcune delle direttrici lungo cui si muove l’azione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, guidata dal Direttore Generale Antonio Graziano, che annuncia l’avvio del mese della prevenzione oncologica presso il Poliambulatorio di Cirò Marina, in via Togliatti 27. L’iniziativa, promossa attraverso l’Uoc Igiene e Sanità Pubblica, prenderà il via il 10 febbraio e proseguirà fino al 31 marzo 2026, offrendo alla popolazione una concreta opportunità di accesso ai programmi di screening oncologico gratuiti.

Il progetto

Il progetto si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi territoriali e di promozione della sanità di prossimità che la Direzione strategica dell’Asp sta imprimendo con rinnovato slancio, con l’obiettivo di rendere sempre più semplici e accessibili i percorsi di prevenzione. Durante il periodo dell’iniziativa saranno attivi servizi dedicati alla prenotazione della mammografia e degli esami per lo screening del tumore del collo dell’utero, oltre alla distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, fondamentale per la prevenzione del tumore del colon retto. Le attività si svolgeranno nelle giornate di lunedì pomeriggio, martedì mattina, mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, per garantire un’ampia fruibilità da parte dei cittadini.

Tutelare la salute delle persone

«Fin dall’inizio del mio mandato ho voluto porre la prevenzione al centro dell’azione aziendale — dichiara il Direttore Generale Antonio Graziano — perché significa tutelare concretamente la salute delle persone e costruire una sanità più vicina ai bisogni reali della comunità. Iniziative come questa rappresentano un segnale tangibile di attenzione ai territori e confermano l’impegno dell’Asp di Crotone nel rafforzare i servizi di prossimità e la partecipazione ai programmi di screening». I programmi di screening oncologico costituiscono strumenti fondamentali di sanità pubblica, in grado di individuare precocemente tumori o lesioni precancerose e di consentire interventi tempestivi, aumentando significativamente le possibilità di guarigione e migliorando l’efficacia dei trattamenti.

Una sanità moderna e accessibile

Le attività promosse si rivolgono alle donne tra i 50 e i 69 anni per lo screening della mammella attraverso mammografia bilaterale con cadenza biennale, alle donne tra i 25 e i 64 anni per lo screening del collo dell’utero mediante Pap test o test HPV DNA secondo le indicazioni previste per fascia d’età, e a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni per lo screening del colon retto tramite ricerca del sangue occulto nelle feci con cadenza biennale. Con questa iniziativa l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone conferma il proprio impegno nel promuovere una sanità moderna, accessibile e orientata alla prevenzione, invitando i cittadini a partecipare ai programmi di screening e a considerare la diagnosi precoce uno strumento essenziale per la tutela della salute individuale e collettiva.

