Corigliano Rossano, blitz contro l’immigrazione clandestina: indagano i carabinieri

l’attività investigativa

CORIGLIANO ROSSANO E’ in corso, da questa mattina, una intensa attività investigativa condotta dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano guidato dal Comandante, Tenente Colonnello Marco Gianluca Filippi. I controlli si concentrano soprattutto su Schiavonea, frazione del Comune di Corigliano-Rossano e riguarda operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina. Sarebbe stata accertata la presenza di lavoratori in nero, persone ospitate in alloggi e abitazioni occupate da soggetti che non avrebbero le autorizzazioni necessarie a restare sul territorio nazionale. Da quanto è stato possibile accertare, sarebbero in corso delle operazioni di espulsione. (f.b.)

