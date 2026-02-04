Corigliano Rossano, blitz contro l’immigrazione clandestina: indagano i carabinieri
Operazione concentrata sul territorio di Schiavonea. Sarebbe stata accertata la presenza di lavoratori in nero
CORIGLIANO ROSSANO E’ in corso, da questa mattina, una intensa attività investigativa condotta dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano guidato dal Comandante, Tenente Colonnello Marco Gianluca Filippi. I controlli si concentrano soprattutto su Schiavonea, frazione del Comune di Corigliano-Rossano e riguarda operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina. Sarebbe stata accertata la presenza di lavoratori in nero, persone ospitate in alloggi e abitazioni occupate da soggetti che non avrebbero le autorizzazioni necessarie a restare sul territorio nazionale. Da quanto è stato possibile accertare, sarebbero in corso delle operazioni di espulsione. (f.b.)
