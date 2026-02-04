Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:36
l’attività investigativa

Corigliano Rossano, blitz contro l’immigrazione clandestina: indagano i carabinieri

Operazione concentrata sul territorio di Schiavonea. Sarebbe stata accertata la presenza di lavoratori in nero

Pubblicato il: 04/02/2026 – 10:43
CORIGLIANO ROSSANO E’ in corso, da questa mattina, una intensa attività investigativa condotta dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano guidato dal Comandante, Tenente Colonnello Marco Gianluca Filippi. I controlli si concentrano soprattutto su Schiavonea, frazione del Comune di Corigliano-Rossano e riguarda operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina. Sarebbe stata accertata la presenza di lavoratori in nero, persone ospitate in alloggi e abitazioni occupate da soggetti che non avrebbero le autorizzazioni necessarie a restare sul territorio nazionale. Da quanto è stato possibile accertare, sarebbero in corso delle operazioni di espulsione. (f.b.)

Cosenza
Cronaca
