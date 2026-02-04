Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:58
tra letteratura e politica

Cosenza, venerdì 6 febbraio iniziativa del circolo di Nazione Futura su Yukio Mishima

Un incontro su uno dei più grandi scrittori del Novecento amato in tutto il mondo

Pubblicato il: 04/02/2026 – 18:14
Cosenza, venerdì 6 febbraio iniziativa del circolo di Nazione Futura su Yukio Mishima

COSENZA Yukio Mishima il decadente conservatore è il tema del dibattito organizzato dal circolo di Nazione Futura di Cosenza che si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 18,30 al locale La Sartoria, sito proprio accanto alla Fontana dei leoni. Un incontro su uno dei più grandi scrittori del Novecento amato in tutto il mondo. “Il titolo – ha detto Vincenzo Campanella, responsabile del circolo – è tratto da una definizione di Alberto Moravia. Mishima, autore di capolavori straordinari, non è collocabile in una categoria politica o culturale ma va analizzato per il suo pensiero inculcato in una tradizione nipponica. L’incontro di venerdì è aperto: chiunque potrà intervenire tracciando il profilo di una figura letteraria e culturale di primissimo livello che ancora oggi fa discutere”.

