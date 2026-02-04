Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:06
È scomparsa Marta Petrusewicz

Storica di fama internazionale, accademica e figura politica di rilievo è stata anche assessora a Rende

Pubblicato il: 04/02/2026 – 20:17
È scomparsa all’età di 77 anni Marta Petrusewicz, storica di fama internazionale, accademica e figura politica di rilievo. Petrusewicz polacca di nascita (la sua città era Varsavia) e mitteleuropea di formazione, è diventata calabrese per scelta. Appena laureata ha iniziato la grande avventura dell’Università della Calabria. E come docente di Storia Moderna ha insegnato per 30 anni nelle università statunitensi, Harvard, Princeton e Cuny (the city University of New York). Petrusewicz è stata anche assessora alla Cultura e ai rapporti con l’Università per il Comune di Rende.

