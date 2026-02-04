Maltempo, domani allerta gialla in Calabria

le previsioni

ROMA L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia persisterà nella giornata di domani, giovedì, con forti precipitazioni da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per varie zone di 12 regioni: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.