Maltempo, domani allerta gialla in Calabria
L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia persisterà nella giornata di domani
Pubblicato il: 04/02/2026 – 18:22
ROMA L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia persisterà nella giornata di domani, giovedì, con forti precipitazioni da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per varie zone di 12 regioni: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
