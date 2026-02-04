Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:58
le previsioni

Maltempo, domani allerta gialla in Calabria

L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia persisterà nella giornata di domani

Pubblicato il: 04/02/2026 – 18:22
Maltempo, domani allerta gialla in Calabria

ROMA L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia persisterà nella giornata di domani, giovedì, con forti precipitazioni da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per varie zone di 12 regioni: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

