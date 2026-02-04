Minori e ‘ndrangheta, l’allarme di Di Palma: «Non hanno un futuro aperto. Necessario un intervento culturale»

verso la legge

ROMA Nei contesti di ‘ndrangheta è fondamentale «l’intervento a livello culturale», contesti nei quali

«i ragazzi non hanno un futuro aperto». A dirlo, in una audizione in Commissione Giustizia della Camera, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria Roberto Di Palma, il quale ha ricordato i dati conseguiti nel distretto reggino nell’ambito del protocollo “Liberi di scegliere”: attivate, fino al 2024, 68 procedure riguardanti 90 minori. A queste si sono aggiunti ulteriori 26 procedimenti nel 2024 e altri 16 nel 2025. Dati che il procuratore ha fornito nel corso dell’audizione nell’ambito dell’esame della proposta di legge che trae origine dall’intuizione che il giudice Roberto Di Bella, oggi presidente del Tribunale dei Minori di Catania, che ebbe proprio quando ricopriva lo stesso ruolo a Reggio Calabria.

LEGGI ANCHE: Da protocollo nato a Reggio Calabria a pilastro nazionale: il ddl “Liberi di scegliere” presentato a Montecitorio

Un ddl che si appresta a diventare legge, segnando un passo cruciale nel percorso istituzionale volto a offrire una via d’uscita ai giovani nati e cresciuti in contesti di criminalità organizzata.

Il procuratore Di Palma ha sottolineato l’urgenza di trasformare il progetto in una legge dello Stato: «Abbiamo un interesse specifico affinché questa proposta diventi legge, perché operiamo in una realtà dove l’intervento culturale è prioritario. I ragazzi che nascono in contesti di ‘ndrangheta non hanno un futuro aperto. Statisticamente, solo l’1% ci riesce. E’ chiaro che vivendo in determinati contesti criminali non possono avere tantissime opportunità. Quindi è un dovere dello Stato a nostro avviso, quello di poter dare a questi ragazzi le medesime opportunità che vivono tutti gli altri. Opportunità che sono di vivere in una famiglia in cui valori siano improntati a quella della legalità».

Il nodo dei finanziamenti

Fondamentale, in questo percorso, è stato il sostegno di Libera e della Conferenza Episcopale Italiana, che hanno favorito il trasferimento e il reinserimento di chi ha scelto di allontanarsi dalle famiglie mafiose. «Ad oggi – ha spiegato Di Palma – tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di questi soggetti privati e associazioni che hanno messo a disposizione soprattutto i fondi affinché l’attività potesse andare avanti». «Tuttavia, – ha aggiunto il procuratore – il fatto che vi possa essere una legge dello Stato e una copertura finanziaria certa è essenziale ai fini della buona realizzazione dell’idea che sottostà alla norma stessa».

Durante l’audizione è emersa la criticità relativa ai fondi. L’onorevole D’Orso ha infatti rilevato una lacuna nel testo attuale: «In questo momento storico, nella legge non è prevista una copertura finanziaria. Proprio il punto che lei indica come qualificante è quello che purtroppo manca nel testo. Colgo però dalle sue parole l’estrema necessità di prevedere un fondo ad hoc per le misure di protezione».

In chiusura, Di Palma ha ribadito l’importanza di strutturare l’accoglienza: «È necessaria la formazione di famiglie capaci di accogliere i minori estratti da contesti criminali. Serve un approccio empatico: finora ci siamo affidati all’iniziativa e alle conoscenze personali attraverso le associazioni, Libera tra tutte, ma il sistema non è ancora stato messo a regime».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato