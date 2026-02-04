Vasto incendio a Soveria Mannelli: colpite attività e case vicine – VIDEO

L’episodio

Paura nella serata di oggi a Soveria Mannelli, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato un’attività commerciale situata lungo Corso Garibaldi, nel cuore dell’area pedemontana. Il rogo si sarebbe sviluppato quando l’esercizio era già chiuso, propagandosi rapidamente all’interno dei locali. Le prime verifiche farebbero propendere per una causa non dolosa: l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un guasto elettrico, verosimilmente un corto circuito dell’impianto, che avrebbe innescato le fiamme. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e massiccio. Sul posto sono giunte quattro autobotti dei Vigili del fuoco del Comando di Lamezia Terme, impegnate a lungo per circoscrivere l’incendio ed evitare ulteriori propagazioni. A supporto delle operazioni hanno operato anche i volontari del Nucleo Emergenze Reventino Savuto (N.E.R.S.). Non si segnalano feriti, ma il bilancio dei danni è pesante: l’attività da cui sarebbe partito l’incendio risulta gravemente compromessa, così come altri due esercizi confinanti. Le fiamme e il fumo hanno inoltre interessato alcune abitazioni limitrofe, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale dei residenti. L’incendio è stato domato.