Ciclone Harry, ripristinata la strada di accesso al Comune di Bivongi
Fuda: «E’ evidente che su quel tratto di fiume occorra avviare con urgenza uno studio di progettazione per una messa in sicurezza definitiva»
REGGIO CALABRIA «A seguito degli eventi meteorologici eccezionali legati al ciclone Harry, la strada metropolitana di accesso al Comune di Bivongi ha subito gravi danni a causa di un sifonamento provocato dalle acque della fiumara Stilaro, che costeggia l’arteria viaria. La Città metropolitana è intervenuta con urgenza attraverso un’azione congiunta dei settori Viabilità e Ambiente, al fine di consentire la riapertura nel più breve tempo possibile della strada e garantire il ripristino delle condizioni minime di sicurezza per la comunità locale. Nel corso dell’intervento è stata effettuata una risagomatura dell’alveo della fiumara, finalizzata a regimare il deflusso delle acque e a ridurre il rischio immediato per l’infrastruttura stradale». Così il consigliere metropolitano di Reggio Calabria, delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda che ha aggiunto «Si è trattato di un intervento necessario e tempestivo che ha permesso di riaprire rapidamente la strada e di mettere in sicurezza, seppur in via provvisoria, un collegamento fondamentale per il Comune di Bivongi». «Tuttavia, è evidente che su quel tratto di fiume occorra avviare con urgenza uno studio di progettazione per una messa in sicurezza definitiva, che – conclude – preveda la risistemazione delle arginature e la realizzazione o il ripensamento di nuove briglie, anche alla luce del fatto che l’area è interessata dalla presenza di una vecchia opera di presa, realizzata molti anni fa da Opera Sila e oggi non più in funzione».
