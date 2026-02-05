Ciclone Harry, ripristinata la strada di accesso al Comune di Bivongi

i danni del maltempo

REGGIO CALABRIA «A seguito degli eventi meteorologici eccezionali legati al ciclone Harry, la strada metropolitana di accesso al Comune di Bivongi ha subito gravi danni a causa di un sifonamento provocato dalle acque della fiumara Stilaro, che costeggia l’arteria viaria. La Città metropolitana è intervenuta con urgenza attraverso un’azione congiunta dei settori Viabilità e Ambiente, al fine di consentire la riapertura nel più breve tempo possibile della strada e garantire il ripristino delle condizioni minime di sicurezza per la comunità locale. Nel corso dell’intervento è stata effettuata una risagomatura dell’alveo della fiumara, finalizzata a regimare il deflusso delle acque e a ridurre il rischio immediato per l’infrastruttura stradale». Così il consigliere metropolitano di Reggio Calabria, delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda che ha aggiunto «Si è trattato di un intervento necessario e tempestivo che ha permesso di riaprire rapidamente la strada e di mettere in sicurezza, seppur in via provvisoria, un collegamento fondamentale per il Comune di Bivongi». «Tuttavia, è evidente che su quel tratto di fiume occorra avviare con urgenza uno studio di progettazione per una messa in sicurezza definitiva, che – conclude – preveda la risistemazione delle arginature e la realizzazione o il ripensamento di nuove briglie, anche alla luce del fatto che l’area è interessata dalla presenza di una vecchia opera di presa, realizzata molti anni fa da Opera Sila e oggi non più in funzione».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato