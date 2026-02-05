Cisal Calabria, Papillo incontra i segretari provinciali

la riunione

LAMEZA TERME Si è svolto l’incontro promosso dal Commissariato regionale Cisal, guidato dal Commissario Vitaliano Papillo, con i Segretari provinciali dell’organizzazione Mario Venneri (Crotone), Anna Iaria (Reggo Calabria), ⁠Federico De Siena (Catanzaro), Domenico Nicotera (Catanzaro), Lorella Pellegrini (Cosenza). Lo si legge in una nota. Un momento di confronto vero, partecipato, che ha confermato la solidità della rete territoriale Cisal e la volontà condivisa di rafforzare il ruolo del sindacato come presidio attivo di rappresentanza, tutela e proposta. Nel corso della riunione, i Segretari provinciali hanno illustrato linee di programmazione chiare e concrete per il 2026, dimostrando capacità di visione, organizzazione e radicamento nei territori. Una programmazione che guarda al futuro senza perdere il contatto con i problemi reali di lavoratrici e lavoratori. Al centro del dibattito, il tema del lavoro: qualità dell’occupazione, sicurezza, diritti, contrattazione, formazione e politiche attive. Questioni decisive che impongono oggi più che mai un sindacato presente, credibile e capace di incidere nelle scelte che riguardano il mondo produttivo e sociale. Il Commissario regionale Vitaliano Papillo ha espresso soddisfazione per il livello del confronto e per il contributo offerto dai territori, sottolineando come l’unità, la programmazione e la capacità di ascolto rappresentino la vera forza della CISAL. L’incontro segna un passaggio importante nel percorso di rilancio e consolidamento dell’organizzazione regionale, con uno sguardo rivolto al 2026 e una bussola ben orientata: difendere il lavoro, valorizzare le persone, costruire futuro.

