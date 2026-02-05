Cosenza e Crotone, ecco quanto valgono oggi le calabresi di C – LA CLASSIFICA DEL GIRONE

valori di mercato

Il mercato invernale ha ridisegnato non solo le rose, ma in parte anche i valori economici del girone C di Serie C. I numeri di transfermarkt che emergono dopo la sessione di gennaio raccontano un campionato spaccato in tre: in alto i grandi bacini, subito sotto un gruppo di inseguitrici strutturate, e poi una lunga fascia centrale dove convivono ambizioni e necessità di sostenibilità.

In vetta c’è l’Atalanta Under 23: una rosa giovanissima (età media 20,9 anni), piena di prospetti e con un valore complessivo che sfiora i 17,3 milioni di euro. Subito dietro si piazza il Benevento, che con una rosa da oltre 10 milioni resta l’unica vera alternativa economica alla squadra nerazzurra. Più staccate, ma comunque sopra la soglia degli 8 milioni, troviamo Salernitana e Catania, a conferma di come i club con un recente passato tra i professionisti di alto livello continuino a dominare anche sul piano patrimoniale.

È dentro questo scenario che si collocano le due calabresi, Cosenza e Crotone, entrambe nel gruppo delle rose medio-alte del girone, ma con strategie profondamente diverse.

Il Cosenza si presenta con un valore complessivo di 8 milioni di euro, un dato che lo posiziona subito alle spalle delle grandi del campionato e in linea con club come Catania e Salernitana. L’età media relativamente contenuta (24,9 anni) con una presenza equilibrata di stranieri raccontano di una rosa che a gennaio è stata notevolmente modificata. In difesa, com’è noto, sono arrivati Pietro Ciotti dal Trapani, Nicola Pintus dal Cagliari e Andrea Moretti dalla Triestina. Tra i pali, spazio al classe 2006 Tommaso Vannucchi, in prestito dalla Fiorentina. A centrocampo si sono aggiunti Racine Ba dal Siracusa e Riccardo Palmieri dal Trapani, mentre sugli esterni offensivi il Cosenza ha puntato sull’esperienza di Michele Emmausso dal Cerignola e su quella di Jaime Báez, già visto in Serie B. In avanti Mario Perlingieri, classe 2005, arrivato in prestito dal Benevento.

Parallelamente, il Cosenza ha salutato molti volti storici: Christian Kouan è passato definitivamente al Benevento, mentre Dalle Mura e Ricciardi hanno fatto il percorso inverso verso la Juve Stabia.

Il Crotone, invece, si colloca appena sotto, con una rosa che vale circa 4,9 milioni di euro, quasi la metà rispetto ai rivali regionali. Un divario che fotografa non solo due mercati diversi, ma due progetti tecnici lontani. L’età media dei rossoblù è più alta (26 anni), e la politica del club è stata chiara: ringiovanire, ma senza rinunciare all’equilibrio.

A gennaio sono arrivati il centrocampista Marco Meli dalla Juve Stabia, il giovane esterno Diego Russo a titolo definitivo, e Antonino Musso in prestito dalla Torres. Tra i pali, investimento sul futuro con Francesco Lattisi, classe 2006, prelevato dal Napoli. Nei giorni precedenti erano già stati ufficializzati gli arrivi di Antonio Energe, Mattia Novella, Angelo Veltri e Nicolò Armini, a conferma di una strategia mirata a rinforzare ogni reparto con profili giovani e sostenibili.

Anche in uscita il Crotone ha alleggerito: Stronati è passato al Cittadella, Cargnelutti al Catania, Sala all’Aurora Pro Patria, mentre Perlingieri ha fatto ritorno al Benevento prima di essere girato al Cosenza. Una serie di addii che, uniti a quelli già avvenuti nei mesi scorsi, spiegano perché il valore della rosa resti contenuto rispetto alle grandi del girone. (redazione@corrierecal.it)

