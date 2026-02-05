Crotone, sequestrato un marmificio per gestione illecita di rifiuti

l’operazione

CROTONE Nell’ambito di una operazione interforze predisposta dal questore di Crotone Renato Panvino alla quale hanno preso parte Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di porto e Ispettorato del lavoro è stato posto sotto sequestro preventivo un marmificio esteso su un’area di 2.000 metri quadrati, mentre il gestore dell’attività commerciale è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Durante i controlli personale della Capitaneria di porto e dell’Ispettorato del lavoro, coadiuvato dalla Polizia di Stato, hanno accertato la gestione illecita di rifiuti, nonché l’assenza delle autorizzazioni previste per le emissioni in atmosfera e per lo scarico delle acque reflue industriali. Inoltre personale della Polizia stradale ha proceduto al controllo di un’autofficina dove sono stati rinvenuti 80 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato