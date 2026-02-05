Fiancheggiatori del latitante Luca Occhiuzzi, annullata la misura cautelare di Agostino Iacovo

la scarcerazione

COSENZA Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha disposto la scarcerazione di Agostino Iacovo, coinvolto nell’inchiesta condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, supportati dal personale delle Squadre di Intervento Operativo del 12° Reggimento e del 14° Battaglione, dell’8° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, che aveva portato all’arresto dei presunto fiancheggiatori del latitante cetrarese Luca Occhiuzzi.

Iacovo, difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Valentina Moretti, era stato destinatario di un’ordinanza cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Gli avvocati avevano presentato ricorso avverso la misura cautelare sottolineando l’assenza di gravi indizi nei confronti del loro assistito. Questa mattina, il Riesame ha accolto il ricorso e disposto la scarcerazione dell’indagato. (f.b.)

