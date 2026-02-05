Skip to main content

le ordinanze

Maltempo, allerta arancione in Calabria. Scuole chiuse a Lamezia e Vibo

Previsti forti temporali che potrebbero evolversi in nubifragi. I sindaci corrono ai ripari dopo l’avviso della Protezione civile

Pubblicato il: 05/02/2026 – 15:54
Il maltempo continua a flagellare la Calabria. La Protezione Civile ha emanato per domani un’allerta arancione sulla fascia tirrenica della regione tra la province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Allerta gialla, invece, per il resto del territorio regionale, fatta eccezione – al momento – per la fascia jonica nel Reggino. L’innalzamento del grado di criticità segue il peggioramento del maltempo previsto per la giornata di domani, con precipitazioni diffuse ed eventi temporaleschi sulla fascia tirrenica. Alcuni Comuni interessati dall’allerta arancione hanno già iniziato ad emanare ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Tra questi Lamezia Terme e Vibo Valentia.

