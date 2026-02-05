Skip to main content

Tagli abusivi di alberi nei boschi della presila: denunciate due persone

Individuata l’abbattimento illecito di 37 piante ad alto fusto. I militari hanno sorpreso i responsabili in flagranza di reato

Pubblicato il: 05/02/2026 – 13:08
Tagli abusivi di alberi nei boschi della presila: denunciate due persone

CATANZARO Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta hanno portato alla luce un grave episodio di aggressione al patrimonio boschivo nell’agro di Decollatura. Durante un mirato servizio di controllo, i militari hanno infatti scoperto il taglio abusivo di ben 37 piante di alto fusto, un intervento che superava di gran lunga quanto previsto dal progetto autorizzato e che ha provocato un evidente deterioramento del paesaggio e un danno significativo all’ambiente.
L’azione tempestiva dei Carabinieri Forestali ha permesso di individuare i due responsabili in flagranza, mentre erano ancora intenti nelle operazioni illecite. Sono in corso gli accertamenti per verificare la genuinità dei verbali e delle dichiarazioni di regolarità del taglio.

