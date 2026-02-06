Cede il terreno vicino ad alcune abitazioni, evacuate quattro famiglie a Diamante

danni da maltempo

COSENZA Quattro famiglie sono state evacuate oggi dalle loro abitazioni in località Torricelle di Diamante, nel Cosentino, a causa di uno smottamento di terreno. Il movimento franoso ha generato il crollo di recinzioni e parti dei giardini di alcune villette. Secondo i primi rilievi tecnici, le intense piogge degli ultimi giorni avrebbero saturato il terreno, compromettendone la tenuta fino al crollo. Il versante risulta instabile, con grave pericolo per l’incolumità delle persone. Sulla base di queste considerazioni, il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha ordinato lo sgombero dei residenti nelle abitazioni minacciate dalla frana. Personale degli uffici comunali ha effettuato un sopralluogo tecnico sul posto dove sono intervenuti anche vigili del fuoco e protezione civile per avviare le operazioni di messa in sicurezza dell’area, che è stata interdetta.

