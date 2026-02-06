Crotone, locale trasformato in discoteca abusiva: centinaia di giovani in pista

i controlli

CROTONE Il personale della Polizia Amministrativa, insieme ai Vigili del Fuoco, ha effettuato un controllo presso un locale con licenza da bar, sito nel centro cittadino adibito anche a discoteca, con annessa attività di somministrazione di bevande, frequentato dalla movida giovanile, soprattutto nelle ore notturne del weekend. Gli operatori, nel corso del controllo amministrativo, hanno verificato che il locale non era in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore e, in particolare, era carente in materia di sicurezza, elementi imprescindibili per tutelare l’incolumità degli avventori e anche dei dipendenti del medesimo. All’esito degli accertamenti, sono state riscontrate gravi irregolarità in materia di sicurezza antincendio, oltre a rilevare ulteriori violazioni di carattere amministrativo tra cui l’impiego di addetti ai servizi di controllo non iscritti negli appositi elenchi della Prefettura e la mancanza di un requisito essenziale quale la licenza per lo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo. Nel corso dell’attività, gli operatori intervenuti hanno predisposto l’interruzione dell’evento e lo spegnimento della musica garantendo un ordinato deflusso degli avventori, che erano oltre 130, al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza in considerazione dell’elevato numero di partecipanti e dell’assenza di idonee uscite di emergenza. A seguito delle irregolarità riscontrate, nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 9.000 euro. La Polizia di Stato ha inviato proposta di chiusura nei confronti dell’esercizio di bar, al sindaco della città; inoltre, sono al vaglio ulteriori condotte poste in essere da altri soggetti, diversi dal titolare, per reati commessi nell’esercizio della funzione o della professione, tali da far ottenere la licenza per l’esercizio dell’attività da ballo.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 265 persone, di cui 89 con precedenti, hanno controllato 142 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

