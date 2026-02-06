Romeo vara il rimpasto della Giunta: entrano due nuovi assessori, cambiano diverse deleghe – NOMI

le scelte del sindaco

VIBO VALENTIA Enzo Romeo trova la quadra e vara il rimpasto della nuova Giunta comunale che vede l’entrata di Francesco Colelli, capogruppo del Partito democratico in Consiglio, e Ketty De Luca, il nome proveniente dall’area alecciana emerso stamattina dopo le dimissioni dell’assessore al Bilancio Pina Puntillo. Il decreto, emesso dal sindaco oggi pomeriggio, arriva dopo settimane di accese discussioni interne che avevano portato ad un impasse politico superato solo oggi dal primo cittadino. A lasciare la Giunta, dunque, Vania Continanza, assessore alla Pubblica Istruzione, e Pina Puntillo, assessore al Bilancio. Entrano Colelli e De Luca, ma cambiano alcune deleghe.

Le nuove nomine

Francesco Colelli ottiene l’assessorato alla Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Illuminazione Pubblica e Rete Viaria; Ricognizione e recupero del patrimonio scolastico; Rapporti con le Università,

gli enti di ricerca e le istituzioni e le associazioni di volontariato; Politiche di cooperazione ,

Decentramento e servizi amministrativi comunali, Randagismo; Autoparco, Piano dei tempi della città;

T.S.O.

Ketty De Luca diventa assessore alla Programmazione Finanziaria, con delega: Bilancio; DUP al piano esecutivo di gestione e al controllo di gestione; Tributi ed entrate comunali e relative politiche fiscali; Riscossione e lotta all’evasione; Riorganizzazione settore; Finanziamenti pubblici; Provveditorato ed

economato; Politiche acquisti e revisione della spesa (spending review), Commercio ed attività produttive, Tutela del Consumatore, TSO.

Cambiano, però, diverse deleghe all’interno della Giunta: La Pubblica Istruzione finisce nelle mani dell’assessore alla Cultura Stefano Soriano, mentre l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone “perde” la Manutenzione assegnata a Colelli. La delega al Commercio, in precedenza affidata a Soriano, passa nalla new entry Ketty De Luca.

«Nessuna distrazione dai problemi della città»

«È comprensibile come negli ultimi giorni il dibattito si sia accesso attorno alle vicende politiche della maggioranza, per sua natura caratterizzata dal confronto schietto e trasparente. Oggi però intendo ribadire con serietà, responsabilità e onestà, ai miei concittadini in primis, che nulla di ciò ha distolto l’amministrazione dal lavoro quotidiano che stiamo portando avanti» ha commentato il sindaco Enzo Romeo. «Come ben sanno i miei concittadini, questa amministrazione è impegnata sin dal suo esordio a dare risposte concrete ai numerosi bisogni della collettività e progettando miglioramenti significativi per l’intera città. In ogni partito e in ogni coalizione possono emergere sensibilità diverse, valutazioni differenti, persino momenti di confronto acceso. L’importante è che tutto avvenga nel rispetto reciproco e con l’obiettivo condiviso di servire al meglio la comunità».

Entrano De Luca e Colelli

Il sindaco ringrazia i due assessori uscenti «per l’ottimo lavoro svolto in questo anno e mezzo. Hanno dato un contributo significativo alla crescita della città, con impegno, competenza e spirito di servizio. Allo stesso tempo, annuncio con soddisfazione l’ingresso in Giunta di due figure di grande valore, riconosciute per le loro qualità umane e professionali. Si tratta del dott. Francesco Colelli, che prende il posto della prof.ssa Continanza, e dell’avv. Ketty De Luca, al posto della prof.ssa Puntillo». Romeo sottolinea che l’indicazione di De Luca è arrivata dal «capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, quale espressione del gruppo consiliare Democratici e Riformisti, che ho accolto con grande soddisfazione conoscendo ed apprezzando le sue doti umane e professionali. Quanto a Colelli, in questo anno e mezzo, da consigliere delegato e da capogruppo del Pd, ha dimostrato con i fatti le sue qualità di persona fattiva ed organizzata, sempre al servizio della città. Sono certo che entrambi sapranno contribuire a rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa e a proseguire con determinazione il percorso intrapreso». (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato