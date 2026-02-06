Vibo, Romeo vicino al rimpasto: si dimette anche l’assessore al Bilancio Pina Puntillo

la crisi al comune

VIBO VALENTIA Si è dimessa stamattina anche Pina Puntillo, assessore al Bilancio al Comune di Vibo Valentia, tra i due “uscenti” stabiliti per il rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Enzo Romeo. Come l’esponente dem Vania Continanza, ormai ex assessore alla Pubblica Istruzione, ha deciso di anticipare le mosse del primo cittadino, rassegnando le proprie dimissioni per agevolare il ricambio. Ma il suo sostituto non è stato ancora definito ufficialmente: Romeo cerca di uscire dall’impasse in cui è “intrappolato” ormai da settimane. Se Francesco Colelli, capogruppo dem, sembra essere sicuro di entrare in Giunta, c’è più incertezza per l’altro nome che dovrebbe provenire dall’area dei Democratici e Riformisti. Sfumato quello di Enzo Mirabello, imprenditore esterno legato all’area degli alecciani, per via del rispetto delle quote rosa, si sta cercando una figura che possa mettere d’accordo le parti senza alterare i numeri in Consiglio comunale e capace di gestire un ruolo delicato a Palazzo Luigi Razza. Il nome prescelto sarebbe quello di Ketty De Luca, avvocata indicata dal gruppo degli alecciani per sostituire Puntillo e che consentirebbe il rispetto delle quote rosa. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità con il sindaco Enzo Romeo che spera di chiudere la “grana” politica in questi due giorni per tornare a concentrarsi, già dall’inizio della prossima settimana, sui problemi della città. (ma.ru.)

