Catanzaro, è l’ora della svolta: contro la Reggiana servono punti e certezze – PROBABILI FORMAZIONI

Aquile in campo oggi

CATANZARO Un periodo non semplice, segnato da tre sconfitte e un pareggio, ha rallentato la corsa del Catanzaro, chiamato ora a ritrovare slancio e continuità. Archiviata la sessione invernale di mercato, che non ha contribuito a mantenere un clima di totale serenità all’interno del gruppo, i giallorossi guardano avanti con l’obiettivo di tornare al successo e mettere al sicuro la permanenza in categoria, senza rinunciare a restare agganciati alla zona playoff. Il club ha chiuso il mercato senza stravolgimenti. Come spiegato dal direttore sportivo Ciro Polito, le operazioni sono state improntate all’equilibrio: spazio alle uscite dei calciatori meno utilizzati e pochi innesti mirati per rinforzare l’organico. La notizia più attesa dai tifosi è arrivata sul fronte Cisse, che resterà in giallorosso fino a giugno, garantendo qualità e continuità nel reparto offensivo, come confermato ieri dal tecnico Aquilani. Lo stesso allenatore ha però ammesso di essere rimasto perplesso dalle modalità dell’addio di Pandolfi. Tra i volti nuovi spicca Gonçalo Esteves, arrivato a titolo definitivo dall’Udinese. In difesa è stato inserito Fellipe Jack, centrale brasiliano classe 2000, giunto in prestito dal Como dopo la prima parte di stagione allo Spezia. In avanti, invece, la società ha guardato oltreconfine assicurandosi l’ivoriano Ndri Koffi, 23 anni. Nessuno dei nuovi innesti, però, dovrebbe partire titolare quest’oggi.

Nel pomeriggio, alle 15, allo stadio “Ceravolo” arriva la Reggiana dell’ex tecnico giallorosso Davide Dionigi. Davanti al proprio pubblico, il Catanzaro è chiamato a dare segnali concreti di ripresa. Aquilani dovrebbe confermare il consueto assetto difensivo con Cassandro, Antonini e Brighenti a protezione di Pigliacelli. In mezzo al campo spazio alla regia di Petriccione, affiancato da Pontisso, mentre sulle corsie laterali agiranno Favasuli e D’Alessandro. In attacco i riflettori sono puntati su Cisse, pronto a tornare titolare dopo le vicende di mercato, con Iemmello e probabilmente Liberali a completare il tridente offensivo. Proprio Liberali, reduce da una buona prova contro il Sudtirol, partirà dal primo minuto al posto di Pittarello, non convocato a causa di un problema muscolare accusato in settimana. Una partita che vale molto più dei tre punti: per il Catanzaro è l’occasione di rilanciarsi e ritrovare fiducia, per i tifosi la speranza di rivedere una squadra protagonista. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Cisse; Iemmello. All.: Aquilani.

REGGIANA (3-4-2-1): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Belardinelli, Charlys, Bozzolan; Girma, Bohzanaj, Gondo. All.: Dionigi.

Foto Us Catanzaro

