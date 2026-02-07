Skip to main content

le opportunità

Centro per l’Impiego Calabria: 70 offerte di lavoro

Un totale di 125 posti distribuiti su tutto il territorio regionale

Pubblicato il: 07/02/2026 – 19:05
COSENZA Se stai cercando lavoro in Calabria o vuoi migliorare la tua posizione professionale, la piattaforma online del Centro per l’Impiego è uno strumento utile da consultare. Sono numerose le offerte di lavoro presenti in piattaforma. Sono attualmente presenti 70 offerte di lavoro per un totale di 125 posti distribuiti su tutto il territorio regionale e per diversi settori professionali.
Clicca sul link per accedere alla piattaforma.

